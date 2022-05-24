Kanada’yı vuran fırtınada can kaybı 10’a yükseldi
Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaştı.
Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde hafta sonu etkisini gösteren fırtınada can kaybının 10’a yükseldiği açıklandı. Saatte 120 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığı Ontario eyaletinde, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri zarar gördü.
BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Kanadalı elektrik şirketi Hydro One, dün öğleden sonra itibariyle 185 bin kişiye elektrik sağlanamadığını, 380 bin kişinin ise onarım çalışmalarının ardından elektriğe kavuştuğunu duyurdu. Hydro Quebec ise eyalet sınırında 200 bin kişiyi etkileyen bin 500 elektrik kesintisinin yaşandığını açıkladı. Hydro Ottawa, dün sabah saatlerinde 70 binden fazla kişiye yeniden elektrik sağlandığını, 110 bin kişi için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. Meydana gelen hasarı gidermek için başkent Toronto’dan ve New Brunswick eyaletinden takviye ekiplerin bölgeye geleceği aktarıldı.
İKİ KASABADA OHAL İLAN EDİLDİ
Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
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