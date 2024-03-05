Kanalizasyon projesinde ortaya çıktı: 'Karmaşık bir mezarlık sistemi'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:55

Güncelleme: 05.03.2024 - 15:55

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne (INAH) göre uzmanlar, iskeletleri Pozo de Ibarra kasabasında kanalizasyonla ilgili bir inşaat projesi için alan hazırlarken buldu.

Alanda en az 7 sağlam kafatası keşfedildi. Kafataslarında, INAH'in estetik amaçlara yapılmış olabileceğini belirttiği "kafatası modifikasyonu" kaynaklı delik izleri bulunduğunu bildirildi.

INAH'e göre kemikler, mezar alanının kasıtlı bir şekilde yapılandırıldığını düşündürecek şekilde düzenlenmiş.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, INAH yaptığı açıklamada, "Bu, ana gömüden oluşan bir mezar sistemi yani iskelet anatomik ilişkisini koruyor ve buna belirli bir düzenlemeye sahip anatomik ilişki olmaksızın biriktirilen insan kemiği kalıntıları eşlik ediyor" dedi.

Hepsi genellikle daha uzun olan uyluk kemiği, kaval kemiği, döner kemik ve dirsek kemiği gibi kemikler belirli bir noktaya yerleştirilmiş. Kafatasları da kasıtlı olarak bir araya getirilmiş, bazıları diğerlerinin üzerine yığılmış. Bunlar mezar alanının farklı bir kısmına yerleştirilmiş.

Uzmanlar kemiklerin yaşını henüz teyit etmemiş olsalar da yaklaşık 1500 yıllık olabileceğine inanıyor.

INAH açıklamasında, "Keşif muhtemelen Amapa kültürel evresiyle (MS 500-800/850) ilişkili çünkü o döneme ait seramik kaplar ve antropomorfik figürinler de ortaya çıkarıldı" dedi.

Grup, keşfin hem daha geniş kapsamlı arkeolojik sonuçları hem de alanın kalitesi açısından övdü.

INAH, "Bu arkeolojik buluntu, yakındaki diğer alanlarda bu tür bir gömüye dair herhangi bir emsal bulunmadığından olağanüstü bir durum ve bölgedeki cenaze işlemleri anlayışını zenginleştiriyor. Ayrıca enstitü, mirasın korunması, araştırılması, muhafazası ve elde edilen bilgilerin yayılması için farklı INAH birimleri arasında işbirliğine teşvik ediyor" açıklamasında bulundu.