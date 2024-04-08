Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!

Meksika'da Santa Rosa de Lima Karteli üyeleri tarafından alıkonulan bir kadın, silah zoruyla yarı çıplak bir şekilde sorgulandıktan saatler sonra yol kenarında ölü halde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:17
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Meksika'da Laura Karen Rodriguez Moreno adındaki bir kadın, Santa Rosa de Lima Karteli üyeleri tarafından alıkondu. Kadın, rakip uyuşturucu kartelinin üyesi olduğunu ve yerel polisle birlikte çalıştığını itiraf etmeye zorlandı.

Yerel basın, Moreno'nun Jalisco Yeni Nesil Kartelinin (CJNG) bir parçası olduğunu ve CJNG ile Guanajuato Belediye Polisi arasında bir ilişki olduğu iddiasını itiraf etmeye zorlandığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan sorgulama videosunda, Moreno gece vakti beyaz bir arabanın önünde yarı çıplak bir şekilde kartel üyeleri tarafından konuşturuluyor.

Etrafını saran silahlı maskeli adamların Moreno'ya çeşitli sorular sorduğu görülüyor.

Nerede yaşadığı sorulan Moreno, "Virreyes mahallesinde, 404 Calle 30 de Septiembre'de. Jalisco Yeni Nesil Karteli için çalışıyorum ve Salamanca belediye polisi tarafından destekleniyoruz" yanıtını veriyor.

Ne kadar "malzeme" ya da uyuşturucu aldığı ve bunları kimin tedarik ettiği sorulan Moreno, "Valentino ve Quique" adında "motosikletli iki genç adam" tarafından "30 parça" verildiğini söylüyor.

Sorgulama devam ederken Moreno, "kendisine satılan her parça için 20 peso ödendiğini" belirterek, "Altı aydır bu işi yapıyorum" diyor.

Moreno, kartel üyelerinin çektiği sorgu videosundan saatler sonra Salamanca'da yol kenarında ölü halde bulundu.


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