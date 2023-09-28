Kapanma tehlikesi maaşını 1 dolara indirdi: Aldığı kararların hatalı olmasıyla suçlandı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:48

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:48

The New York Times gazetesinin haberine göre Cumhuriyetçi Vekil Marjorie Taylor-Greene, Austin'in 221 bin dolardan fazla olan yıllık maaşının 1 dolara düşürülmesi için Temsilciler Meclisine düzenleme sundu.

Greene, yaptığı açıklamda, Austin'i, "korkunç Afganistan çekilmesine", "asker alımlarının azalmasına ve Covid-19 aşısını reddettikleri için binlerce askerin kovulmasına" yol açmakla suçlayarak, "ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kesinlikle kovulmayı hak ediyor. 1 dolar çok bile" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin onaylandığı Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, çoğunlukta olmalarını gelecek yılın bütçesinin henüz kabul edilmemesini hükümete karşı koz olarak kullanıyor.

Askeri harcamalar düzenlemesinin Senatoda kabul edilmeyeceği, bu nedenle de Austin'in maaşının kesilmesi ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

"FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Son 47 yılda 21 kez hükümetin bütçesizlikten "kepenk kapattığı" ülkede geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

ABD Kongresinin, Demokratların kontrolündeki Senato ile Cumhuriyetçilerin yönetimindeki Temsilciler Meclisi arasında bölünmüş olması ve Cumhuriyetçi aşırı sağcı muhafazakarların hükümetin kapanmasını bütçede harcama kesintileri için bir koz olarak kullanmak istemesi işleri zorlaştırıyor.