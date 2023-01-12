Kaplumbağa Diego türünü yok olmaktan kurtardı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 13:07

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 13:33

Yüzlerce çocuk doğurarak tükenmekte olan türünü kurtarmasıyla bilinen Galápagos kaplumbağası Diego, Galápagos Milli Parkı'nın Santa Cruz adasındaki üreme programındaki görevinden emekli edildi.

Ekvador Çevre Bakanı Paulo Proaño Andrade, onun emekliliğini 'bir dönemin sonu' olarak tanımladı.

SON DERECE SAĞLIKLI

Diego, 15 Haziran 2020'de 14 erkek kaplumbağa ile birlikte ömrünün geri kalan günlerini geçirmesi için ıssız Española adasında gönderildi.

Park bekçileri, Diego'nun yüksek libidosu sayesinde adada yaşayan 2 bin kaplumbağanın en az yüzde 40'ının babası olduğunu söyledi.

Şu anda 102 veya 103 yaşlarında olan Diego hala hayatta ve yaklaşık 80kg ağırlığında.

Diego türünü kurtardığı için haklı olarak takdir ediliyor.

DİEGO'NUN YOLCULUĞU...

Parkın müdürü Jorge Carrion AFP'ye demecinde: "Española'ya geri getirdiğimiz soyun büyük bir yüzdesine katkıda bulundu. Bu kaplumbağayı doğal haline geri döndürme imkanına sahip olduğumuz için mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Park servisi, Diego'nun yaklaşık 80 yıl önce bilimsel bir keşif gezisi sırasında Galápagos'tan alındığına inanıyor.

Daha sonra Kaliforniya'daki San Diego Hayvanat Bahçesi'ne götürülen Diego, yaklaşık 50 yıl önce Santa Cruz adasına taşındı. Burada diğer 15 kaplumbağa ile birlikte bir üreme programına alındı.

İlk alındıklarında, doğal ortamlarında Diego'nun türünden (Chelonoidis hoodensis ya da Hood Adası dev kaplumbağası) sadece iki erkek ve 12 dişi vardı.

DARWIN'E İLHAM VERDİLER

National Geographic'e göre, "Dev kaplumbağalar tüm omurgalılar arasında en uzun ömürlü olanlardır ve ortalama 100 yıldan fazla yaşarlar. Kayıtlardaki en yaşlısı 152 yaşına kadar yaşamıştır."

Charles Darwin'in Evrim Teorisi'nin geliştirilmesinde kilit bir rol oynadığı söylenen bu canlıların, Darwin'in 1835'teki meşhur Galapagos ziyareti sırasında kuluçkada olma olasılıkları oldukça mümkün.