Kara saldırısı başlatmıştı: Lübnan'a bir tümen daha gönderdi

İsrail ordusu, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırıları kapsamında bir tümeni daha Lübnan'a gönderdi.

Kara saldırısı başlatmıştı: Lübnan'a bir tümen daha gönderdi
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:32

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 91. tümenin dün Lübnan'ın güneyine gönderildiği belirtildi.

Bu, İsrail'in 30 Eylül'de karadan işgal sürecini başlattığı Lübnan'a gönderdiği üçüncü tümen oldu.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Her ne kadar İsrail kara saldırısının "sınırlı olduğunu" iddia etse de Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde çok sayıda yerleşim bölgelesinin boşaltılmasını istemişti.


Etiketler: #israil #Lübnan

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