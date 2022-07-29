Karadağ'da 'maske zorunluluğu' geri geldi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları, tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Son olarak, Batı Balkan ülkesi Karadağ'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle maske zorunluluğunun geri getirildiği belirtildi.
Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, son 10 günde ülkede Covid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade ederek, bugün itibarıyla kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiğini söyledi.
AŞI ÇAĞRISI YAPTI
Galic, Covid-19'a karşı aşı olunmasının önemine vurgu yaptı.
Turizm sezonunun etkisiyle vaka sayılarının arttığı Karadağ'da, son 24 saatte 944 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.
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