Karadağ'da 'maske zorunluluğu' geri geldi

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:09

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, son 10 günde ülkede Covid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade ederek, bugün itibarıyla kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiğini söyledi.

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Galic, Covid-19'a karşı aşı olunmasının önemine vurgu yaptı.

Turizm sezonunun etkisiyle vaka sayılarının arttığı Karadağ'da, son 24 saatte 944 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.