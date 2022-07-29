Karadağ'da 'maske zorunluluğu' geri geldi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları, tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Son olarak, Batı Balkan ülkesi Karadağ'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle maske zorunluluğunun geri getirildiği belirtildi.

AA
29 Temmuz 2022 Cuma, 16:09
Karadağ'da 'maske zorunluluğu' geri geldi
Abone Ol google-news

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, son 10 günde ülkede Covid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade ederek, bugün itibarıyla kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiğini söyledi.

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Galic, Covid-19'a karşı aşı olunmasının önemine vurgu yaptı.

Turizm sezonunun etkisiyle vaka sayılarının arttığı Karadağ'da, son 24 saatte 944 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.


MASKE Maske zorunluluğu Karadağ

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler