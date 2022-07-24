Koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor! Uzmanlar: Maske zorunluluğu getirilmeli

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Covid-19 vakalarının artışı ve yeni anımsatma dozuyla yeniden aşılama başladı. Ancak Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin ilişkin herhangi bir veri paylaşmıyor.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, siyasetin salgını önemsemediğine dikkat çekerek “Bakanlık yurttaşı aşıya yönlendirecek bir tutum izlemedi. Vakalar ve ölümler katlanmış durumda. Bu dalga büyüyecek. Ancak henüz bir önlem alınmadı. Vakalar binin altına düşünce maskeyi attık ama vakalar artınca neden takılmıyor? Sağlık Bakanlığı’nda bu boşvermişlik olunca tedbirsizlik topluma daha büyük yansıyor” dedi.

‘KIŞ SERT GEÇER’

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay ise aile sağlığı merkezlerine aşı için gelen yurttaş sayısında artış olduğunu belirterek “Ağustosta aşı merkezlerinde yığılmalar olabilir” uyarısında bulundu. Balbay, son günlerde çok sayıda kişinin test için hastanelere gönderildiğine dikkat çekerek “Test olanların yarısı pozitif çıkıyor. Çoğu kişi nezle olduğunu sanıyor; Covid-19 olduklarının farkında değiller” dedi.

Anımsatma dozunun teşvik edilmesi ve önlemlere vurgu yapan Balbay, “Özellikle kronik hastalığı olanlar aşı olmalı. Maske zorunluluğu gibi önlemler de kalktığı için vakalar arttı. Önlemler tekrar uygulanmalı, kapalı alanlara, özellikle toplu ulaşıma maske zorunluluğu getirilmeli. Kışı çok sert geçirmemek için önlemlerin şimdiden alınması gerek” diye konuştu.