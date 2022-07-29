Covid-19'a yakalanan Sertab Erener hasta yatağından paylaştı: 'Maskemi hiç çıkarmadım...'
Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Erener, "Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen günlerde Sertab Erener’in Instagram sayfasından yapılan paylaşımda, “27 Temmuz Çarşamba Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek Sertab Erener konseri, sanatçının COVID pozitif olması sebebiyle 18 Ekim 2022 tarihine ertelenmiştir. Bilet alan seyircilerin biletleri yeni tarih için geçerli olacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.
"BENİM KADAR DİKKAT EDEN BİRİ BİLE OLDUYSA..."
57 yaşındaki şarkıcı, konuya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.
Takipçilerine yatağından seslenen Erener, “Covid olmayın derim, hiç gerek yok! Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum. Benim kadar dikkat eden biri bile olduysa artık…” dedi.
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