Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü
Karadağ'da silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.
Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.
???????Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.
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