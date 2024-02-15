Karadeniz'i işaret etti: Çok dikkatli olmalıyız

Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:17

Güncelleme: 15.02.2024 - 15:18

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron resmi ziyarette bulunduğu Polonya’da ülkenin Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile görüştü.

Cameron görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı koyabilmek için en etkili yöntemin savunma kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirterek, bunun savunma harcamalarının arttırılmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

NATO müttefikleri arasındaki askeri ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden David Cameron, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı ve soğuk savaştan bu yana en agresif, diktatörce bir saldırganlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Cameron, "Lütfen Karadeniz’e bakın neler oluyor? Karadeniz filosuna bakın. Putin’e ve onun güçlerine karşı gerçek savaş orada devam ediyor. Burada çok dikkatli olmalıyız, bu çok önemli bir konu. Bu açıdan ABD Kongresindeki mücadele de çok önemli. İmkanlarımız elverdiği ölçüde ABD’li dostlarımızı ikna etmek zorundayız, böylesi önemli bir finansal destek akışına ara vermemesi için yoğun lobi faaliyeti yürütmeliyiz. Elbette Irak, İran, Suriye, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da bulunan sıcak noktalardaki durumu da gözden kaçırmamalıyız. Dayanışma içinde olmalı, olan bitenleri gözlemlemeli, ortak çıkarlarımızı korumalıyız" şeklinde konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Putin’in saldırganlığının yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa kıtasının güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti. İngiliz mevkidaşı ile Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için alınacak önlemleri konuştuklarını aktaran Sikorski, özgürlüğün, medeni dünyanın değerler sisteminin korunmasının temel şartının Rus emperyalizmini durdurmaktan geçtiğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi’ne Ukrayna’ya yardım paketini onaylaması çağrısında bulunan Polonya Dışişleri Bakanı, "Bu, tüm dünyadaki müttefikleri açısından ABD’nin güvenilirliğini etkileyen çığır açıcı bir karar olacak. Bu yardım paketinin geçmesi için çağrıda bulunuyoruz" dedi.



ABD Senatosu uzun tartışmaların ardından 13 Şubat’ta Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95.3 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı. Söz konusu ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan paketin 60 milyar dolarının Ukrayna’ya verilmesi bekleniyordu.

Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Mike Johnson dün yardım paketini oylamaya sunmayı reddetmişti. Meksika sınırında ABD’ye yasadışı göçü durdurmaya yönelik sert önlemler alınmadan Ukrayna’nın güvenliği konusunun çözülemeyeceğini söyleyen Mike Johnson, basının sorusu üzerine tasarıyı oylamak için gündeme dahi almayacağını söyledi.