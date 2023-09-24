ABD'de silahlı çatışma: 3 ölü

ABD'nin Atlanta kentindeki silahlı çatışmada 3 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:02
ABD'de silahlı çatışma: 3 ölü
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ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin dün yerel saatle 13.30 sularında kentin West End mahallesinde birinin vurulduğuna yönelik ihbar aldığı bildirildi.

Açıklamada, West End mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen olayın bir adamın iki kişiye ateş açması ve ateş açılan kişilerin de buna karşılık vermesiyle başladığı belirtildi.

Polis, 3 kişinin de olay esnasında vurulduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Olayın nedeniyle ilgili detaylara henüz sahip olmadıklarını aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.


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