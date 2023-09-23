ABD’de 4 metrelik timsah ağzında cesetle dolaşırken görüldü

ABD’nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsah etkisiz hale getirildi.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 17:32
ABD’de 4 metrelik timsah ağzında cesetle dolaşırken görüldü
Abone Ol google-news

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County’deki bir timsahın su kanalında ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan çıkardıkları timsahı etkisiz hale getirdi.

CESEDE OTOPSİ YAPILACAK

Timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Görgü tanığı JaMarcus Bullard, “Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

Timsahı iş görüşmesine gittiği sırada gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı. Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.


Player Alanı
ABD timsah ceset

İlgili Haberler

Askerlerin timsah saldırısına uğraması olayında bakanlık suçlandı

Askerlerin timsah saldırısına uğraması olayında bakanlık suçlandı
Kayıp çiftçi timsah midesinden çıktı

Kayıp çiftçi timsah midesinden çıktı
Serinlemek için nehre giren futbolcu, timsaha yem oldu

Serinlemek için nehre giren futbolcu, timsaha yem oldu

En Çok Okunan Haberler