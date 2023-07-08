Karayip ülkeleri, Venezuela'ya destek vererek ABD'yi eleştirdi

Yayınlanma: 08.07.2023 - 08:20

Güncelleme: 08.07.2023 - 08:20

Bölge basınında çıkan habere göre, Trinidad ve Tabaco'da, Karayip Topluluğu (CARICOM) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katıldığı zirvede konuşan Dominika Başbakanı Roosevelt Skerritt, ABD'nin petrol zengini Venezuela'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımları eleştirerek, Venezuela'dan ucuz petrol almak yerine daha pahallı petrol satın almaya zorlandıklarını söyledi.

Skerritt, kısıtlı bütçelerle mücadele ettikleri hatırlatarak, "Karayipler'de çok fazla acı çekiyoruz, özellikle bu zor zamanlarda insanların hayatlarına devam etmelerine izin verilmeli" ifadesini kullandı.

Blinken ile yapılan toplantılarda Venezuela konusunun gündeme geldiği ve problemlerin kendisine aktarıldığı bildirildi.

CARICOM üyeleri, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde imzalanan "Petroamerica" anlaşması kapsamında elde edilen indirimli petrol alımına engel olan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Karayip ülkeleri, Petroamerica anlaşması süresince Venezuela'dan petrol satın alımı yaparken borçlarını yüzde 1 faizle uzun yıllara yayarak ödüyordu.

ABD düşünce kuruluşu Atlantic Council ise Karayipler'de bir enerji krizinin yaşanmakta olduğu hususunda uyarıda bulunarak, yüksek akaryakıt fiyatlarının elektrik fiyatlarına son derece olumsuz etki ettiğini belirtti.