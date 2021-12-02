Karayipler’de koronavirüs kısıtmalarına yönelik protestolar sürüyor

Fransa’nın Karayipler’deki toprağı Guadeloupe ve Martinik’te son dönemde yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtmalarına yönelik başlayan, yoksulluğa, yaşam koşullarına karşı eylemlere evrilen gösteriler sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2021 Perşembe, 04:00
Karayipler’de koronavirüs kısıtmalarına yönelik protestolar sürüyor
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Guadeloupe’de önceki gün de protestocular meydanlardaydı. Paris hükümetinin Guadeloupe ve Martinik’e ek güvenlik gücü gönderdiği belirtildi. Fransa’nın denizaşırı bölgelerden sorumlu bakanı Sebastien Lecornu, Guadeloupe’de önceki gün dört sendikanın temsilcileri ile bir araya geldiğini, taleplerini dinlediğini ancak temsilcilerin şiddet olaylarını yatıştırmak için çağrı yapmayı reddettiğini savundu. Paris’in Guadeloupe ve Martinique’deki kamu sektörü çalışanlarına Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu getirmesi eylemlere yol açmıştı. 


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