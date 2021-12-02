Karayipler’de koronavirüs kısıtmalarına yönelik protestolar sürüyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Guadeloupe’de önceki gün de protestocular meydanlardaydı. Paris hükümetinin Guadeloupe ve Martinik’e ek güvenlik gücü gönderdiği belirtildi. Fransa’nın denizaşırı bölgelerden sorumlu bakanı Sebastien Lecornu, Guadeloupe’de önceki gün dört sendikanın temsilcileri ile bir araya geldiğini, taleplerini dinlediğini ancak temsilcilerin şiddet olaylarını yatıştırmak için çağrı yapmayı reddettiğini savundu. Paris’in Guadeloupe ve Martinique’deki kamu sektörü çalışanlarına Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu getirmesi eylemlere yol açmıştı.

