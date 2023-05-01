Kardeşinin cesedini çaldı, bara götürmeye çalıştı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:43

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:43

Kasırga lakaplı İngiliz Snooker efsanesi Jimmy White, yazdığı "Second Wind" (İkinci Rüzgar) isimli kitabında, okuyanları hayrete düşüren bir itirafta bulundu.

Kariyeri boyunca uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığınından muzdarip olan White, 10 büyük turnuva kazanırken altı dünya şampiyası finalini de kaybetti.

60 yaşındaki White, akciğer kanserinden ölen kardeşi Martin'in cesedini, yaşadıkları üzüntü sebebiyle kız kardeşiyle birlikte çaldı ve bara bira içmeye götürmeye çalıştı.

White, "Çok üzgündük. Cenazeden önceki gece barda içiyorduk. Hepimiz ağlıyorduk. Kız kardeşime, Martin'i almaya gideceğimizi söyledim. Cenaze levazımatçısının kapısını tekmeledim ve kilit düşünce kapı bir anda açılıverdi. İçeri girdim, alarm yoktu. Tabutun içinde takım elbisesiyle yatıyordu. Bir şoför çağırdım ve Martin'i dışarı çıkarıp içmeye devam ettik. Onunla daha fazla zaman geçirmemiz gerektiğini hissettik. Şoför geldiğinde kardeşimin hayatta olmadığını fark etti ve bizi götürmeyi reddetti. Biz de taksiye binmek zorunda kaldık. Taksici, aynadan bakıp Martin'in iyi görünmediğini söyledi. Sonra onu morga geri götürdük ancak polis geldi. Bana anlayış gösterdiler ve suçlamada bulunmadılar" dedi.