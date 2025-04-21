Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:20

Vatikan diplomasisinin en güçlü isimlerinden biri olan Kardinal Pietro Parolin, Katolik Kilisesi’nde “devlet aklı”nı temsil eden en etkili figürlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Kardinal Pietro Parolin kimdir? Yeni Papa Kardinal Pietro Parolin mi olacak?

KARDİNAL PIETRO PAROLIN KİMDİR?

Pietro Parolin, 17 Ocak 1955’te İtalya’nın Schiavon kasabasında dünyaya geldi. İlahiyat eğitimini Padova Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, 1980 yılında rahiplik görevine atandı. Takip eden yıllarda Katolik Kilisesi'nin diplomatik kanadının en önemli isimlerinden biri oldu. 1986 yılında Vatikan’ın Diplomatik Akademisi'ne katıldı ve burada kilisenin küresel ilişkiler alanındaki uzmanlık eğitimini aldı.

PIETRO PAROLIN'İN DİPLOMATİK GÖREVLERİ VE YÜKSELİŞİ

Parolin’in diplomasi kariyeri, Afrika ve Latin Amerika’da çeşitli görevlerle şekillendi. Nijerya ve Meksika'daki elçilik pozisyonlarının ardından, Vatikan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde önemli müzakerelere katıldı. 2009’da Venezuela Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Burada hem Latin Amerika’da yükselen sol dalga hem de dini özgürlükler üzerine kritik süreçleri yönetti.

2013 yılında, Papa Francis’in göreve gelmesinden kısa süre sonra, Vatikan’ın en üst düzey diplomatik makamı olan Devlet Sekreterliği’ne getirildi. Bu pozisyon, Katolik dünyasında Başbakanlığa denk düşen, kilisenin küresel yönetiminde belirleyici bir koltuk olarak tanımlanıyor.

Parolin, ABD-Küba normalleşmesi, Orta Doğu barış süreçleri, Çin ile Vatikan arasında yapılan tarihi anlaşma, iklim diplomasisi gibi başlıklarda doğrudan inisiyatif alan bir figür oldu. Özellikle 2018’de Çin ile imzalanan piskopos atama anlaşması, Katolik dünyasında derin tartışmalara neden oldu; ancak Parolin bu adımı “kilisenin evrenselliğini güçlendirme stratejisi” olarak savundu.

YENİ PAPA PIETRO PAROLIN'Mİ OLACAK?

Kardinal Parolin, ideolojik olarak ılımlı-muhafazakâr bir çizgide konumlanıyor. Reformist hamleleri desteklemekle birlikte, geleneksel yapıların korunmasına da önem veren bir denge politikası yürütüyor. Kapsayıcılık ve merkezcilik arasında bir pozisyon alması, konklavda farklı eğilimlerden destek alabilecek bir isim haline getiriyor.

Ayrıca çok dilli oluşu (İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce) ve diplomatik deneyimi, onun hem Vatikan içi yönetimi hem de küresel Katolik nüfusla ilişkileri sürdürebilecek bir figür olarak görülmesini sağlıyor.