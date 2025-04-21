Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:58

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:58

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli Alman Teknik Direktör Werner Lorant öldü. Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti. Peki, Werner Lorant kimdir? Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant neden öldü? Werner Lorant'ın hayatı ve kariyeri...

WERNER LORANT KİMDİR?

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Welver kentinde doğan Lorant, profesyonel kariyerine 1970 yılında ikinci ligde Westfalia Herne ile başladı. 1971'de Borussia Dortmund'a transfer oldu. Kulüpte ikinci ligdeki ilk sezonunda kaldı, ancak daha sonra 1973'te Bundesliga'ya yeni yükselen Rot-Weiss Essen'e katıldı. Lorant, yıldız oyuncuları Willi Lippens ve Manfred Burgsmüller ve Horst Hrubesch gibi oyuncularla birlikte 1977'deki küme düşene kadar sıkıntı çeken kulüpte kaldı. Ardından 1. FC Saarbrücken'e bir sezon katıldı ve üçüncü kez küme düştü.

Sonraki dört buçuk yılını Eintracht Frankfurt'ta geçirdi . Kulüple 1980'de UEFA Kupası'nı kazandı ve finalde Borussia Mönchengladbach'a karşı galip geldi. 1981'de finalde 1. FC Kaiserslautern'e karşı 3-1'lik galibiyetle DFB-Pokal'ı kazandı . Lorant, Frankfurt'ta 1974 Dünya Kupası kazananları Jürgen Grabowski ve Bernd Hölzenbein gibi isimlerle birlikte oynadı. Diğer önemli oyuncular arasında Norbert Nachtweih , Bernd Nickel ve Avusturyalı uluslararası Bruno Pezzey vardı .

Lorant, 1982-83 sezonunun ortasında Eintracht'tan ayrılıp Bundesliga'ya yeni yükselen FC Schalke 04'e transfer oldu. Sezonun sonunda kariyerinin dördüncü kez küme düşmesiyle karşı karşıya kaldı. Ardından kısa süre sonra ikinci lig takımı Hannover 96'ya geçti ve burada bir sezon sonra profesyonel oyuncu olarak kariyerine son verdi.

WERNER LORANT'IN HAYATI VE KARİYERİ

1982'de amatör bir takımın yarı zamanlı teknik direktörü olarak kısa bir süre çalıştıktan sonra, 1984'ten 1986'ya kadar SV Heidingsfeld'de ve 1986'dan 1990'a kadar 1. FC Schweinfurt 05'te oyuncu-teknik direktör olarak tam zamanlı teknik direktörlük kariyerine başladı ve o zamanki amatör üçüncü lig şampiyonluğunu ve terfiyi kazandı. 1990'dan 1992'ye kadar yine üçüncü ligde Viktoria Aschaffenburg'u çalıştırdı ve 1992'de şampiyonluğu kazandı.

Daha sonra , birkaç yıldır üçüncü ligde mücadele eden TSV 1860 Münih takımına kiralandı . Kulübü iki yıl içinde birinci lige taşıdı ve 1997'de UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı ; ancak 1860, ilk turda Avusturya takımı Rapid Wien tarafından elendi.

Sonraki yıllarda Lorant, Almanya'da SpVgg Unterhaching ve LR Ahlen , Türkiye'de Fenerbahçe , Sivasspor , Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa , Kıbrıs'ta APOEL, İran'da Saipa Tahran , Güney Kore'de Incheon United , Çin'de Liaoning Hongyun ve Slovakya'da DAC Dunajská Streda'yı çalıştırdı . Bu angajmanların çoğu çok kısa vadeli oldu ve kulüpler genellikle klaslarını korumakta zorlandılar. Lorant'ın 2005'te iki ay geçirdiği Kıbrıs'taki Apoel ile şampiyonada ikinci oldu; ancak kulüp onun onları şampiyonluğa götüreceğini umuyordu.

Mart 2010'da Alman dördüncü lig takımı Tennis Borussia Berlin'in sportif direktörlüğüne atandı ; ancak kulüp Mayıs ayında kapandı.

Nisan 2015'te Lorant, sezon sonuna kadar TSV Waging'in teknik direktörü olarak atandı. Ocak 2017'de Avusturya kulübü ÖTSU Hallein'in başına geçti. Nisan 2019'da sezon sonuna kadar Avusturya beşinci lig kulübü FC Hallein 04'ün başına geçti.