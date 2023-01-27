Karıncaların idrar koklayarak kanser testi yapabileceği ortaya çıktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:08

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:09

Bilim insanları, karıncaların sadece idrarlarını koklayarak bir kişinin kanser olup olmadığını söyleyebileceğini öne sürdü.

Yapılan çalışmalar kapsamında karıncaların, üzerlerindeki koku alma reseptörlerinin tümörleri algılamasıyla bir hastanın kanser olup olmadığını tespit edebildiğini gösterdi.

Yayınlanan çalışma raporu, bazı kanserli tümörler tarafından salınan organik bileşiklerin, idrarı koklayan karıncalar tarafından alındığını gösterdi.

"KARINCALARIN EĞİTİLMELERİ KOLAYDIR"

Çalışmanın önde gelen isimlerinden d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırt etmek için biyo-dedektör olarak kullanılabilir. Eğitilmeleri kolaydır, hızlı öğrenirler, çok etkilidirler ve bakımları pahalı değildir" dedi.

Araştırmanın başındaki isim Baptise Piqueret ve ekibi, sağlıklı ve tümörlü hayvanlardan idrar örnekleri aldı ve elde edilen sıvıyı bir grup karıncaya sundu.

İdrara şeker damlatılması, karıncaların hayvanda tümör olup olmadığını anlamalarını sağlayarak, araştırmayı doğru yöne yönlendirdikleri kaydedildi.

Karıncaların, tümörlü farelerin idrarına, normal idrara kıyasla %20 daha uzun süre yaklaştıkları tespit edildi.

"BİZİ ŞAŞIRTTI"

Piqueret, karıncalara ilişkin, "Karıncaların sağlıklı farelerin idrarını tümör taşıyan farelerin idrarından ayırt edebildiğini gösterdik. Bu, kültürlenmiş kanser hücrelerini kullanmaktan ziyade gerçek hayattaki durumlara daha çok benziyor. Karıncaların bu kadar etkin ve güvenilir olması bizi şaşırttı" dedi.

Araştırmaya göre, karıncaların eğitimi, köpeklerin eğitiminden çok daha hızlı gerçekleştiği kaydedilerek, altı ay sürebilen köpek eğitiminin aksine karıncaların eğitiminin sadece 10 dakika sürdüğü bildirildi.