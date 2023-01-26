Bilim insanları, yaşlanmayı önleyen bir gen keşfettiklerini duyurdu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:45

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:46

Bilim insanları, genellikle 100 yaşından fazla yaşayan insanlarda bulunan ve potansiyel olarak kalp yetmezliği hastalarını tedavi etme ve hatta hastalığı önleme şansı sunan yaşlanma karşıtı bir gen keşfettiler.

Bristol Üniversitesi ve İtalya'daki MultiMedica Grubu'ndan araştırmacılar, bu genin kalp nakli gerektiren kalp yetmezliği hastalarından toplanan hücreleri koruyabildiğini keşfetti.

Araştırmacılar bu şaşırtıcı keşfi, yaşlanmayı önleyici genin orta yaşlı farelere uygulanmasının kalp fonksiyonlarındaki bozulmayı durdurduğunu gördüklerinde yaptıklarını bildirdi.

"KALBİN BİYOLOJİK SAATİNİ 10 YIL GERİ SARABİLİR"

Gen, kalpleri yaşlı hastalarda görülen aynı değişikliği taklit eden yaşlı kemirgenlere verildiğinde, genin kalbin biyolojik saat yaşını 10 yıldan fazla bir insan eşdeğeri kadar geri aldığını buldular.

Bristol Üniversitesi Bristol Kalp Enstitüsü'nün yardımcı tıbbi direktörü Profesör James Leiper, araştırmada henüz ilk aşamada olduklarını belirterek, insanların kalp yetmezliğini önlemek için genin kullanılabileceğini söyledi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Leiper, "Hepimiz yaşlanmanın sırlarını ve yaşa bağlı hastalıkları nasıl yavaşlatabileceğimizi bilmek istiyoruz. Kalp fonksiyonlarımız yaş büyüdükçe azalıyor. Ancak bu araştırma, uzun ömürlü insanlarda yaygın olarak bulunan bir gen varyantının farelerde kalbin yaşlanmasını durdurabildiğini ve hatta tersine çevirebildiğini olağanüstü bir şekilde ortaya koydu" dedi.

Bristol Kalp Enstitüsü'nün deneysel kardiyovasküler tıp profesörü Profesör Paolo Madeddu, bulgularının sağlıklı mutant genin eklenmesinin yaşlı insanlarda kalp performansındaki düşüşü tersine çevirebileceğini doğruladığını söyledi.

Madeddu, "Şimdi gen yerine protein vermenin de işe yarayıp yaramayacağını belirlemekle ilgileniyoruz. Gen terapisi, kötü genlerin neden olduğu hastalıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, proteine dayalı bir tedavi gen terapisinden daha güvenli ve daha uygulanabilirdir" diye konuştu.