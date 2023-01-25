Bilim insanları, anüs ve cinsel organlarını yeniden üretebilen deniz örümceklerini keşfetti

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, deniz örümceklerinin yeni üreme organlarının yanı sıra yeni bir anüs üretmelerine olanak tanıyan şaşırtıcı bir şekilde rejeneratif güçlere sahip olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:33
Bilim insanları, anüs ve cinsel organlarını yeniden üretebilen deniz örümceklerini keşfetti
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Bilim insanları deniz örümceklerinin anüsün yanı sıra yeni cinsel organlar da üretebildiklerini keşfetti.

Araştırma çalışmasında, deniz örümceklerinin şaşırtıcı bir şekilde tüm alt kısımlarına uzanan rejeneratif güçlere sahip oldukları ortaya çıktı.

Çalışmanın başındaki araştırmacı Profesör Gerhard Scholtz, "Kimse bunu beklemiyordu. Hayvanlar alemine baktığınızda, rejenerasyon kabiliyetinin çeşitli hayvan gruplarında çok farklılık gösterdiğini görürsünüz. Örneğin yassı solucanlar sınırlı miktarda dokudan tüm vücutlarını yenileyebilir, öte yandan biz memeliler karaciğer, doku, deri gibi pek çok şeyi yenileyemeyiz, ama bunun dışında çok az şey yenileyebiliriz. Eklembacaklılar için uzuvlar dışındaki vücut parçalarını yenileyebildikleri tamamen bilinmiyordu" dedi.

Profesör Scholtz, bulguların bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmesi gerektiğini belirterek, "Diğer eklembacaklılara ve onların da aynı şeyi yapıp yapamayacağına bakmak gerekiyor" diye konuştu.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmada, 23 deniz örümceğinin arka bacakları ve arka uçları kesildi ve bunlardan 16'sında kaybedilen en az bir vücut parçası yeniden üretildi.


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