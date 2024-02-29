Putin'den 'nükleer' tehdidi: 'Bizi yok etmeye çalışıyorlar'

Rusya lideri Putin, NATO'nun genişlemesine ilişkin açıklamada bulundu. NATO'nun genişlemesini tehdit olarak yorumlayan Putin, bu durumun nükleer bir savaşı tetiklenebileceğini ve Batı'nın Rusya'yı "yok etmeye" çalıştığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:17
Putin'den 'nükleer' tehdidi: 'Bizi yok etmeye çalışıyorlar'
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentoda yıllık konuşmasını gerçekleştirdi. NATO'nun genişlemesine ilişkin açıklamada bulunan Putin, Batı ülkelerinin "sömürgeci eğilimleri" olduğunu söyledi.

Rusya lideri Putin, Batı'nın Rusya'yı "yok etmeye" ve gelişimini "engellemeye" çalıştığını ifade etti. 

Rusya vatandaşlarına seslenen Putin, şöyle konuştu: 

"Sömürgeci eğilimleri olan sözde Batı, sadece gelişmemizi engellemeye çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda bizi yok etmeye ve Ukrayna da dahil olmak üzere alanımızı kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Aramıza bölünme sokmaya ve bizi zayıflatmaya kesinlikle kararlılar. Rusya vatandaşları özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı savunacaktır. Gelecek için yolumuzu belirleyecek olan sadece sizlersiniz"

"NÜKLEER SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR"

Putin, NATO'nun genişlemesini tehdit olarak yorumladı ve "nükleer bir savaşı tetikleyebileceği" uyarısında bulundu. 

NATO'nun genişlemesine ilişkin Putin ayrıca, Rusya'nın karşılık vereceğini ve NATO'yu kendi topraklarında "yeneceğini" söyledi.

NATO'nun savaş konusunda "deneyimsiz" olduğu değerlendirmesinde bulunan Putin, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Topraklarımıza saldırmaya hazırlanıyorlar ve bunu yapmak için mümkün olan en iyi güçleri en etkili şekilde kullanıyorlar. Ancak topraklarımızı işgal etmeye çalışanların kaderini hatırlıyoruz ve elbette onların kaderi bizim karşılaşabileceğimiz her şeyden çok daha trajik olacaktır. Bizim de silahlarımız olduğunu anlamak zorundalar. Onları kendi topraklarında yenebilecek silahlara ve elbette tüm bunlar çok tehlikeli çünkü nükleer silahların kullanımını tetikleyebilir. Bunu anlamıyorlar mı? Bu insanlar zorlu deneyimlerden geçmemiş insanlar. Onlar bunu unuttular ama biz örneğin Kafkas savaşında ve şimdi de Ukrayna'daki çatışmada yaşadık"


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