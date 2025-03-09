Karnak Tapınağı’nın sırları çözülüyor: 2 bin 600 yıllık hazine ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 12:53

Güncelleme: 09.03.2025 - 12:53

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, keşfedilen objeler arasında altından yapılmış boncuklar, muskalar ve çeşitli heykelcikler yer alıyor.

Tüm süs eşyaları, kırık halde bulunan küçük bir çömleğin içinde bulundu ve şaşırtıcı şekilde iyi korunmuş durumdaydı.

Mısır Arkeoloji Sektörü Başkanı Mohamed Abdel-Badii, mücevherlerin altın ve metalden yapılmış yüzükler içerdiğini, ayrıca antik Mısır tanrılarının üçlü bir heykelinin de bulunduğunu belirtti.

Keşfedilen heykelcikler, Teb'in baş tanrısı Amun, eşi ve ana tanrıça Mut ile oğulları ve Ay tanrısı Khonsu'yu yan yana tasvir ediyor.

Araştırmacılar, bu heykelciklerin büyük ihtimalle muska gibi boyna takılan mücevherlerin bir parçası olduğunu düşünüyor.

Bunun yanı sıra, metal bir broş, hayvan formlarında tasvir edilen tanrı figürleri ve bazıları altın kaplamalı bir dizi boncuk da gün yüzüne çıkarıldı. Bu boncukların, Antik Mısır’ın 26. Hanedanlığı’nın başlangıcına tarihlendiği belirtildi.

KORUYUCU TILSIMLAR DA BULUNDU

Eserler arasında, eski Mısırlılar tarafından kötü ruhlardan korunmak için kullanılan göz şeklindeki "wadjet" muskaları da yer alıyor.

Ancak araştırmacılar, bu değerli eşyaların neden bir çömleğin içinde gömüldüğünü tam olarak açıklayamıyor.

Buluntuların bir ritüel sunusu ya da tapınak hazinesine bağış olarak saklanmış olabileceği düşünülüyor.

TAPINAĞIN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Bu keşif, Karnak Tapınak Kompleksi ve MÖ birinci bin yıldaki dini ritüellerin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Daha önce yapılan kazılarda, 26. Hanedanlık dönemine ait çamurdan yapılmış yapılar ortaya çıkarılmıştı.

Uzmanlar, bu yapıların tapınakla bağlantılı atölyeler, depolar veya ibadet alanları olarak kullanılmış olabileceğini öne sürüyor.

Bakanlık, keşfedilen eserlerin restorasyon ve belgelenme çalışmalarının sürdüğünü ve ilerleyen dönemde Luksor Müzesi'nde sergileneceğini duyurdu.