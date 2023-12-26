Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşıydı: İsrail saldırısında öldü... İran doğruladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları’nın üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin öldürüldüğünü doğruladı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:29
Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşıydı: İsrail saldırısında öldü... İran doğruladı
Abone Ol google-news

İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç saat önce Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye’deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

İsrail, bu ayın başında Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’de “askeri danışman” sıfatıyla bulunan iki üyesini öldürmüştü.


İran İran Devrim Muhafızları öldü israil

İlgili Haberler

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
Evinden 309 hayvan çıkan kadın tutuklandı

Evinden 309 hayvan çıkan kadın tutuklandı
Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi

Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi

En Çok Okunan Haberler