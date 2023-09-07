Kasırga haberini yapan gazeteciye 20 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:48

Myanmar mahkemesi, bir foto muhabirini ölümcül bir kasırga sonrasında yaptığı haberler nedeniyle 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.

Myanmar Now adlı bağımsız online haber servisinin fotoğrafçısı Sai Zaw Thaike'ye verilen ceza, ordunun Şubat 2021'de Aung San Suu Kyi'nin seçilmiş hükümetini devirmesinden bu yana gözaltına alınan gazeteciler arasında en ağırı oldu.

Myanmar Now, askeri bir mahkemenin Sai Zaw Thaike'yi batıdaki Rakhine eyaletinde gözaltına alınmasından bu yana yapılan ilk duruşmada yargıladığını, suçlu bulduğunu ve mahkum edildiğini bildirdi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Myanmar Now, Thaike'nin başlangıçta "vatana ihanet" altında yer alan ancak bazen "isyan" olarak da adlandırılan bir tüzük de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla suçlandığını açıkladı. Diğer suçlamalar arasında "korkuya neden olmak, yalan haber yaymak ve bir hükümet çalışanına ya da orduya karşı kışkırtmak" gibi en fazla üç yıl hapis cezası öngören tahrik suçlaması da yer alıyor.

Ayrıca, üç yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilen "internet üzerinden hakaret" ve bir felaket hakkında "kamuoyunda panik yaratmak" amacıyla yanlış bilgi yaydığı iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilen "doğal afet yönetimi yasasını ihlal etmekle" suçlandı.

Myanmar Now, Sai Zaw Thaike'nin aile ziyaretlerine izin verilmediğini ve yasal temsilden mahrum bırakıldığını söyledi.

Myanmar Now Genel Yayın Yönetmeni Swe Win, "Sai Zaw Thaike'nin mahkum edilmesi, askeri cunta yönetimi altında basın özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığının bir başka göstergesidir ve Myanmar'daki bağımsız gazetecilerin profesyonel çalışmaları için ödemek zorunda oldukları ağır bedeli göstermektedir. Karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen Myanmar halkına haber ve bilgi sağlamaya devam etme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.