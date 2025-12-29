Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kassam Tugayları açıkladı: Sözcü Ebu Ubeyde öldürüldü

29.12.2025 17:25:00
Dış Haberler Servisi
Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, örgütün eski sözcüsü olarak bilinen Ebu Ubeyde’nin öldüğünü açıkladı. Açıklama, kendisini yeni sözcü olarak tanıtan bir isim tarafından yapıldı.

Kassam Tugayları’nın yeni sözcüsü olduğunu duyuran ve “Ebu Ubeyde” ismini kullanan kişi, yaptığı yazılı açıklamada, önceki sözcünün Huzeyfe el-Kahlut (Ebu İbrahim) olduğunu ve söz konusu ismin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, Kassam Tugayları’nın önceki sözcüsünün ölümünün yanı sıra, hareketin askeri kanadında görev yapan bazı üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Ancak ölümlerin ne zaman, nerede ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Yeni sözcü, kamuoyunda “Ebu Ubeyde” adıyla tanınan önceki sözcünün gerçek kimliğinin Huzeyfe el-Kahlut olduğunu belirtirken, bundan sonra sözcülük görevini kendisinin üstleneceğini duyurdu.

