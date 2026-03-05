Katar’da füze alarmı: Doha’da peş peşe patlamalar

Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze saldırısını önlemek için devreye girdiği belirtildi.
Yetkililer, saldırıya ilişkin detayların incelendiğini ifade etti.
Başkent Doha’da gökyüzünde birden fazla patlama sesi duyulduğu ve patlamaların kentteki bazı binaları sarstığı bildirildi.
Bölgede bulunan gazeteciler, hava savunma sistemlerinin gökyüzündeki hedefleri vurduğu anların görüldüğünü aktardı.
Yerel saatle yaklaşık 11.55 sıralarında başlayan önleme operasyonlarının ardından Doha semalarında duman bulutlarının oluştuğu kaydedildi. Kısa süre sonra iki ayrı önleme operasyonunun daha gerçekleştiği bildirildi.