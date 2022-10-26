Katar'daki ilk LGBT+ protestosunu tertipleyen eylemci tutuklandı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 08:50

İnsan hakları aktivisti Peter Tatchell Twitter'da, "Katar'da ilk LGBT+ protestosunun gerçekleştirildiğini" bildiren bir gönderi paylaştı.

Gönderide, ülkenin başkenti Doha'daki Ulusal Müze'nin önünde duran ve "Katar'da LGBT'ler tutuklanıyor ve hapse atılıyor" yazılı bir pankart taşıyan protestocunun bir görüntüsü yer aldı.

Tatchell kendisini Twitter'da, "Demokrasi, insan hakları, LGBTI+ aktivisti, sosyal ve küresel adalet için 1965'ten beri kampanya yürüten biri" olarak tanımlıyor.

Busy few hours with the first ever LGBT+ protest in #Qatar ahead of the World Cup. Great service from the Danielle and the staff at the U.K. consulate. Thank you. @ukinqatar @FCDOGovUK pic.twitter.com/GshtJbQUzK — Peter Tatchell (@PeterTatchell) October 25, 2022

HÜKÜMET İDDİALARI REDDETTİ

LadBible'da yer alan habere göre Tatchell, gelecek ay katı yasalar ile yönetilen Körfez ülkesi Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası öncesi LGBTQ+ topluluğunun suçlu sayılmasına dikkat çekmek için Katar'a gitti, ancak kısa bir süre sonra, eylemleri nedeniyle tutuklandığına yönelik haberler çıktı.

Yazar Jayne Ozanne'ın Twitter'da paylaştığı bir gönderide, "PeterTatchell, bir Körfez ülkesindeki halka açık ilk LGBT+ protestosunda, Katar'da tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

Tatchell'in Katar güvenlik güçleri tarafından alıkonduğu ve nerede olduğunun bilinmediği iddia edildi.

Metro'nun haberine göre, iddialar Tatchell'in resmi sözcüsü Josh Wheeler tarafından doğrulandı, ancak tutuklama Katar Hükümeti İletişim Ofisi tarafından reddedildi.

Olay yerinden alınan görüntülerde, üniformalı bir memurun bugün Ulusal Müze'nin önünde dururken Tatchell'e yaklaştığı görüldü. Aralarındaki konuşma duyulamıyor, ancak polis memurunun video sona ermeden önce eylemcinin pankartını katladığı görülebiliyor.

Tatchell'in protestosu, FIFA başkanı Gianni Infantino'nun bu ayın başında geçmişi, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini veya milliyeti ne olursa olsun, Dünya Kupası için "Katar'a gelen herkesin hoş karşılanacağını" söylemesinin hemen ardından geldi.