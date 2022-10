Katar'daki ilk LGBT+ protestosunu tertipleyen eylemci tutuklandı

İnsan hakları aktivisti Peter Tatchell Twitter'da, "Katar'da ilk LGBT+ protestosunun gerçekleştirildiğini" bildiren bir gönderi paylaştı.

Gönderide, ülkenin başkenti Doha'daki Ulusal Müze'nin önünde duran ve "Katar'da LGBT'ler tutuklanıyor ve hapse atılıyor" yazılı bir pankart taşıyan protestocunun bir görüntüsü yer aldı.

Tatchell kendisini Twitter'da, "Demokrasi, insan hakları, LGBTI+ aktivisti, sosyal ve küresel adalet için 1965'ten beri kampanya yürüten biri" olarak tanımlıyor.

Busy few hours with the first ever LGBT+ protest in #Qatar ahead of the World Cup. Great service from the Danielle and the staff at the U.K. consulate. Thank you. @ukinqatar @FCDOGovUK pic.twitter.com/GshtJbQUzK