Katar'dan Suriye'ye insani yardım için 'hava köprüsü'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:21

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Suriye halkına yardım için oluşturduğu hava köprüsü kapsamında Silahlı Kuvvetlere ait ilk uçağın Gaziantep'e iniş yaptığı kaydedildi.

Uçakta gıda maddelerinin yanı sıra tıbbi ve sığınma malzemelerinin olduğu bilgisi verilen açıklamada, Katar Kalkınma Fonu tarafından sunulan yardımların, Doha yönetiminin, kardeş Suriye halkına desteği bağlamında gerçekleştiği belirtildi.

Suriye'de 27 Kasım'da silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Devlet Başkanı Esad ülkeden ayrılarak Rusya'ya gitmişti.