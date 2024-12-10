Erdoğan ile Rutte telefonda Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Rutte telefonda Suriye'yi görüştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.


Etiketler: #NATO #Erdoğan

İlgili Haberler

Rus istihbaratından NATO uyarısı: Askeri tehdit giderek büyüyor

Rus istihbaratından NATO uyarısı: Askeri tehdit giderek büyüyor
NATO'dan enerji işletmelerine uyarı: Savaşa hazır olun

NATO'dan enerji işletmelerine uyarı: Savaşa hazır olun
Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler