Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı: Tsunami uyarısı yapıldı!

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 18:54
Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı: Tsunami uyarısı yapıldı!
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.


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