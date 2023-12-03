Filipinler'de iki gün üst üste deprem: 7 büyüklüğünde

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:30

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

DÜNKÜ DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası’nda dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ile 6,0 büyüklüğündeki artçıların bilançosu belli oldu. Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, 529 ailenin etkilendiği depremde hamile bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Teodoro, 4 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

Depremin merkez üssüne yakın birçok kasabada bölge halkının açık alanlarda kaldığı görülürken, Butuan şehrindeki bir hastaneden hastalar tahliye edildi. Surigao del Sur eyaletine bağlı Hintuan belediyesinde ise bölge halkı tahliye merkezlerinde toplandı. Deprem nedeniyle bina ve altyapılarda herhangi büyük bir hasarın meydana gelmediği belirtildi ancak, deprem ve artçıların Surigao del Sur'da bazı yollarda çatlaklar oluşturduğu ifade edildi. Afet yetkilileri köylerde hasar ve can kaybı olup olmadığına yönelik inceleme başlattı. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı.

Mindanao Adası’nda 2 hafta önce 6,7 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.