Katz: 'Gazze’den gönüllü göç planını hayata geçireceğiz...'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki askeri kanadının dördüncü komutanı Muhammed Avde’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “7 Ekim saldırısını yöneten herkesin öldürüleceğine söz verdik ve bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bulundukları her yerde hepsi ölüm cezasına mahkum” diyen Katz, ayrıca “Gazze’den gönüllü göç planının uygun zaman ve yöntemle uygulanacağını” söyledi.

İsrail’in, “Hamas’ın Gazze’yi ne sivil ne de askeri olarak yönetmesine izin vermeyeceğini” belirten Katz, “olan da bu olacak” ifadelerini kullandı.

YENİ ASKERİ KANAT KOMUTANIYDI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanlığı, dün yayımladıkları ortak açıklamada İsrail ordusunun Gazze’de Muhammed Avde’yi hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Açıklamada, Avde’nin 7 Ekim saldırıları sırasında Hamas istihbarat biriminin başında bulunduğu belirtildi.

Avde’nin yaklaşık bir hafta önce, iki hafta önce Gazze’de düzenlenen İsrail saldırısında öldürülen İzzeddin el-Haddad’ın yerine askeri kanadın başına geçtiği ifade edildi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Katz’ın açıklamaları, Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

İsrail ordusu, Hamas’ın askeri altyapısını ve üst düzey kadrolarını hedef almaya devam ederken, aylar önce kurulduğu açıklanan Barış Konseyi’nin çalışmalarında da ilerleme sağlanamadığı belirtiliyor.

7 EKİM SALDIRILARI VE SONRASI

Hamas örgütünün askeri kanadı, İzzettin El Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerine ve askeri noktalara geniş çaplı bir saldırı düzenlemişti.

İsrail makamlarına göre saldırılarda 1221 kişi hayatını kaybetti.

Buna karşılık İsrail’in başlattığı geniş çaplı askeri operasyonlarda Gazze büyük ölçüde yıkıma uğradı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırılarda, çoğunluğu kadınlar ve çocukların oluşturduğu 72 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ayrıca Hamas’ın üst düzey isimlerinden birçoğunu öldürdüğünü açıklarken, bunlar arasında hareketin Gazze lideri ve 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olarak gösterilen Yahya Sinvar da bulunuyor.

GÖNÜLLÜ GÖÇ PLANI NEDİR?

İsrail’de bazı hükümet yetkilileri tarafından gündeme getirilen 'gönüllü göç planı', Gazze’de yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere yerleşmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak tanımlanıyor.

İsrail tarafı bunu 'gönüllü çıkış' olarak nitelendirirken, Filistinli gruplar ve çok sayıda uluslararası çevre ise savaş, abluka ve yıkım koşulları altında böyle bir göçün 'fiilen zorunlu yer değiştirme' anlamına geleceğini düşünüyor. Bu nedenle plan, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından yoğun tartışmalara yol açıyor.