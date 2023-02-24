Kav mantarının, tıbbi ve endüstriyel ürünlerde kullanılabileceği keşfedildi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:34

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:34

Finlandiya'dan bir grup araştırmacı, Kav mantarının (fomes fomentarius) "gelecekte tıbbi ve endüstriyel uygulamalar" için kullanılma potansiyelini keşfetti.

Ekip yürüttüğü bir çalışmada, mantarın, "Gelecekte çeşitli tıbbi ve endüstriyel uygulamalar için üstün özelliklere sahip çok işlevli malzemeler üretmek için büyük bir ilham kaynağı sunabileceğini" açıkladı.

Yürütülen çalışmaya göre Kav mantarları; vücut zırhı, uçaklar için dış iskeletler veya ön camlar için yüzey kaplamaları gibi ürünlerin tasarımında kullanılabilir.

AHŞAP VEYA PLASTİKTEN DAHA HAFİF

Ayrıca mantarın bir özelliğinin de ahşap veya sert plastik gibi daha ağır malzemelerin gücüne sahipken hafif kalabilmesi olduğu belirtildi.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi'nde bilim insanı olan Pezhman Mohammadi, "Doğada farklı malzeme mühendisliği sorunlarına yönelik çok çeşitli çözümler var ve bunların hepsi henüz tam anlamıyla keşfedilmiş değil" ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ ADIMIN ATILMASINA YARDIMCI OLACAK"

Mohammadi, "Malzemelerin mukavemetini arttırmak için genellikle yoğunluğu arttırmak gibi ödünler vermek gerekir. Yine de mantarın yapılarının malzeme özelliklerini karşılaştırırken, sert plastik veya ahşapla karşılaştırıldığında ne kadar hafif olduklarını göz önünde bulundurmak önemlidir" diye konuştu.

Mohammadi, ekibinin elde ettiği yeni bulguların, mantar gibi bitkilerin sürekli geliştirilmesinde bir sonraki adımın atılmasına yardımcı olacağını umduğunu belirterek, "İşbirliği, bu keşiflerin, örneğin algılama, öğrenme, kendi kendini onarma ve farklı durumlara uyum sağlama yeteneğine sahip yeni nesil programlanabilir malzemelerin geliştirilmesinde kullanılmasına olanak tanıyacaktır" dedi.