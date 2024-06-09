Kaybolan BBC sunucusu Mosley ölü bulundu

Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası'nda kaybolan BBC sunucusu Michael Mosley’in 5 gün süren aramalar sonucu ölü bulunduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:40
Kaybolan BBC sunucusu Mosley ölü bulundu
Abone Ol google-news

Yunan basınındaki haberlerde tatil için Sömbeki Adası'na gelen 68 yaşındaki Mosley'in cansız bedeninin bu sabah Aya Marina Plajı'nın yakınındaki kayalık bölgede bulunduğu belirtildi.

Çarşamba günü kaybolan Mosley'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedinin Rodos Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, şu an için herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Yetkililer, Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.


Yunanistan haberleri bbc haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a taşınan Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu: 'Hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, komünistim şu anda'

Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a taşınan Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu: 'Hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, komünistim şu anda'
Yunanistan'da skandal karar: Fenerbahçe taraftarları derneği kapatıldı!

Yunanistan'da skandal karar: Fenerbahçe taraftarları derneği kapatıldı!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler