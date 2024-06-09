Kaybolan BBC sunucusu Mosley ölü bulundu
Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası'nda kaybolan BBC sunucusu Michael Mosley’in 5 gün süren aramalar sonucu ölü bulunduğu bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde tatil için Sömbeki Adası'na gelen 68 yaşındaki Mosley'in cansız bedeninin bu sabah Aya Marina Plajı'nın yakınındaki kayalık bölgede bulunduğu belirtildi.
Çarşamba günü kaybolan Mosley'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedinin Rodos Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, şu an için herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.
Yetkililer, Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.
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