Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak

Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:01

Güncelleme: 29.05.2024 - 14:01

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gündeme ilişkin Action 24 kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine değinerek, ilişkilerin “zor olduğunu ve gelecekte de zorlu olacağını” savundu.

Ancak, Miçotakis son dönemde “genel anlaşmazlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak bir iletişim noktası bulduğunu” söyledi.

Miçotakis, “Ege'deki ihlallerin büyük ölçüde azaldığını fark etmişsinizdir” dedi.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde deniz parkları projesiyle ilgili konuşan Miçotakis, “Egemenlik alanlarımızda ne yaptığımız kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.

Miçotakis, “Yerli savunma sanayine yatırım yapmak istiyoruz, ancak bu Yunanistan'ın büyük alımlar yapma ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Mevcut 24 Rafale uçağının sayısını 30'a çıkarmak istiyoruz, ancak bütçenin bunu karşılayıp karşılayamayacağını görmek zorundayız” ifadelerini kullandı.