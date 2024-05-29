Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin “zor olduğunu ve zorlu olacağını” savunarak, “genel anlaşmazlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak bir iletişim noktası bulduğunu” söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak
Abone Ol google-news

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gündeme ilişkin Action 24 kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine değinerek, ilişkilerin “zor olduğunu ve gelecekte de zorlu olacağını” savundu.

Ancak, Miçotakis son dönemde “genel anlaşmazlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak bir iletişim noktası bulduğunu” söyledi.

Miçotakis, “Ege'deki ihlallerin büyük ölçüde azaldığını fark etmişsinizdir” dedi.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde deniz parkları projesiyle ilgili konuşan Miçotakis, “Egemenlik alanlarımızda ne yaptığımız kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.

Miçotakis, “Yerli savunma sanayine yatırım yapmak istiyoruz, ancak bu Yunanistan'ın büyük alımlar yapma ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Mevcut 24 Rafale uçağının sayısını 30'a çıkarmak istiyoruz, ancak bütçenin bunu karşılayıp karşılayamayacağını görmek zorundayız” ifadelerini kullandı.


Yunanistan haberleri Ege Denizi haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan'da memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da memurlar 24 saatlik greve gitti
Yunanistan'da batan tekneden kurtulan ancak haklarında dava açılan göçmenler serbest bırakılacak

Yunanistan'da batan tekneden kurtulan ancak haklarında dava açılan göçmenler serbest bırakılacak
Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı

Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!

Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!
Son Dakika... İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı

Son Dakika... İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı
Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’

Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’
CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’

CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’
Dua Lipa’dan Gazze çağrısı: ‘Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez’

Dua Lipa’dan Gazze çağrısı: ‘Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez’
Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek

Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek
Rekabet Kurumu 4 beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza verdi

Rekabet Kurumu 4 beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza verdi