Uçağına el konulmuştu: Venezuela'dan Arjantin kararı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:58

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:58

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa'ya ait uçağa el konulmasının neden olduğu hasarı telafi edene kadar Arjantin'e hava sahalarını açmayacaklarını bildirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetini defalarca uyardıklarını vurgulayan Gil, "Sırf kuzeydeki koruyucularını memnun etmek amacıyla yasa dışı şekilde şirketimize zarar verdiler. Bu zararı telafi etmedikleri takdirde Arjantin'e giden ya da oradan gelen hiçbir uçak hava sahamızı kullanamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de günlük basın toplantısında, Venezuela'nın kararına karşı diplomatik eylem başlatacaklarını belirtti.

Adorni, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun ihlali nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kapsamında tedbirler alacaklarını kaydetti.

Arjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezuela uçağına el koymuştu. 7 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Karakas'a dönmesi planlanan uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşu gerçekleştirememiş, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket etmiş ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri dönmüştü.