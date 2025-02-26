Kayıp iş insanının cesedi, ananas çuvalında bulundu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 13:01

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:01

Kenya’da bir haftadan uzun süredir kayıp olan İngiliz iş insanı Campbell Scott’ın cesedi, Nairobi'nin yaklaşık 106 kilometre güneydoğusundaki bir ormanda bulundu.

Yetkililer, cesedin bir ananas çuvalının içine konulduğunu ve Scott’ın işkence gördüğünü açıkladı.

58 yaşındaki Scott, en son 16 Şubat’ta Nairobi’deki JW Marriott Oteli’nde düzenlenen bir konferansa katılırken görülmüştü.

Otelden ayrılırken beyaz tişört ve mavi kot pantolon giymiş bir adamla birlikte görüntülenen Scott, ardından bir taksiye binerek kayıplara karıştı.

Scott’ın cansız bedeni, hafta sonunda yerel halk tarafından ormanda bulundu.

Yerel yönetici Thomas Maitha, cesedin ağır işkence izleri taşıdığını belirterek, "Scott’un gözleri oyulmuş, kulakları kesilmişti. Ellerini arkadan bağlamışlar ve cesedini olgun ananaslarla dolu bir çuvala koymuşlardı” dedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Scott’ı en son gördüğü belirtilen taksi şoförü ve bir gece kulübü garsonu polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, cinayetin arkasında organize bir suç bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Scott, kredi skorlama firması Fico’da üst düzey yönetici olarak çalışıyordu ve iş seyahati için Kenya’daydı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Campbell Scott’un trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Kendisi şirketimizin uluslararası alandaki büyümesine büyük katkı sağladı. Mizahını ve nezaketini her zaman hatırlayacağız” ifadelerine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Scott’ın ailesine destek verdiklerini ve Kenya’daki yetkililerle iş birliği içinde olduklarını açıkladı.