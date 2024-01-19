Kayıp kıta 'Atlantis' haritalandırıldı: İngiltere'nin iki katı büyüklüğünde!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:20

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:20

Avustralya kıyılarında, batık bir arazide kalan nehirlerin ve tatlı su göllerinin izleri haritalandı.

Araştırmacılar, "batık" bölgenin Avustralya'nın kendi "Atlantis"i olduğuna ve battığında sakinlerinin yeni evler bulmak zorunda kaldığına inanıyor.

Bölgede yükselen gelgitlerin, sonunda Timor'a yaslanan kıyılara yol açarak, arazinin sular altında kalmasına ve sonunda dalgaların altına gömülmesine neden olduğu kaydedildi.

"İNGİLTERE'NİN YAKLAŞIK İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bölgede yapılan araştırmalar, kara parçasının "İngiltere'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde" olduğuna inanıyor ve çalışmanın baş yazarı Kasih Norman'a göre bu durum, kıyıların ülke için sanılandan daha önemli olduğunu kanıtlıyor.

Kasih Norman, "Avustralya'da kıta kıyılarımızın muhtemelen verimsiz olduğu ve insanlar tarafından gerçekten kullanılmadığı yönünde altta yatan bir varsayım vardı, ancak dünyanın birçok yerinden insanların geçmişte kesinlikle bu kıta sahanlıklarında olduğuna dair kanıtlarımız var" dedi.

LiveScience'ın haberine göre, Avustralya kıyılarındaki tarihi deniz seviyelerine ilişkin bilgileri bir araya getirmek, çalışma grubunu geçmişin haritasını oluştururken Buzul Çağı'na kadar geri götürdü.

"14 BİN YIL ÖNCE AŞAMALI GÖÇ GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR"

Araştırmacıların elde ettikleri bulgular, yükselen gelgitlerin bölgeyi kısa sürede süpürmesi nedeniyle, karada yaşayanlar için yaklaşık 14 bin yıl önce "aşamalı bir göç" gerçekleşmiş olabileceğini gösterdi. Ekibin bulguları, şu anda Avustralya kıyı şeridi olan bölgede insan faaliyetlerinde bir artış olduğuna işaret ediyor.

Norman, "İnsanların geçmişteki olaylara nasıl dinamik bir şekilde tepki verdiğini ve açıkçası hayatta kalıp geliştiğini görmek oldukça büyüleyici. Bundan, gelecekteki iklim değişikliğine ve önümüzdeki birkaç yüz yıl içinde deniz seviyesinin yükselmesine uygulayabileceğimiz bir şeyler çıkarabileceğimizi umuyorum" dedi.

Bölgede keşfedilen hayatta kalma izlerinin, okyanustan kitlesel bir göçe işaret ettiği ve yüzyıllar önce bölgede yaşayanların "yaklaşan kıyı şeridinin oldukça hızlı bir şekilde değiştiğini gördükleri" belirtildi.