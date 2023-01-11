Dayak, tecrit, tecavüz, baskı... Canlı yayında Adnan Oktar grubunu anlattı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:39

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:39

Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta’ programına Adnan Oktar örgütünün bir dönem kilit isimlerinden ve üyelerinden olan Özkan Mamati konuk oldu.

Mamati, Oktar grubunun iç yüzünü daha önce yayınlanmayan görüntüler eşliğinde anlattı. Mamati, şunları söyledi:

*Adnan Oktar 2000'li yıllarda kendine bir kamuflaj arıyordu. Çünkü örgütün 40 yıllık mazisini bilenler bu bir örgüt. Ama 90'lı 95'li olanlar için ise bu bir şov programı. Burada da senaryo var, yönetmen, yapımcı var. Yalnız onun dediğini yapmazsanız cezalandırılıyorsunuz. Dayak, tecrit, ailenize baskılar, elinizdeki bütün teknolojik aletlerin alınması, 1 yıl bir evde kalmanız..

*Adnan Oktar'ın birini hipnoz edecek gücü yok, örgütün sayısı şu anda 250-300. Ayrılanların sayısı binlerce. Öyle bir gücü olsa kimse kaçmaz.

*Örgütün bütün sistemi Mehdiyete dayalı. Adnan Oktar Mehdi olduğunu söylüyor. 1990'lı yıllarda Türkiye'deki büyük kütüphaneleri dolaşıp içine Mehdiyetle ilgili hadis kitaplarını alıp aynısını bastırıp içine sahte hadis yerleştirip tekrar kütüphanedeki raflara koyabilecek sistematik güce sahip.

*Bu adamın kafasında bir kadın karakteri var. Ankara'nın gece hayatında edindiği bir kadın profili. Her kadını bu profile sokmaya çalışıyor.