İstanbul’da yine tarikat dehşeti: Tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadın intihar etti!

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:37

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:40

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın dava dosyası ve konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, E.D. 23 yaşındaydı. Yüzde 50 zihinsel engelli E.D., engeli sebebiyle tek başına işe gidemiyordu. Dedesi her sabah E.D.’yi çalıştığı okula götürüyor, mesai bitiminde ise alıp evine bırakıyordu.

Habere göre, 7 Mart günü yaşanan olayda dedesi E.’yi çalıştığı okula bıraktı. Ancak E., okul görevlilerine “Canım sıkılıyor” diyerek okuldan ayrıldı. E.D., okula yakın bir yerde bulunan sosyal tesise kadar yürüdü. Burada bir bankta oturdu. O esnada, E.’nin yanına bir kişi geldi.

KÖPRÜ ALTINA BIRAKIP KAÇTI

E.D.’nin daha önce görmediği bu kişi, dava dosyasına göre bu kişi İsmailağa camiasına yakınlığı ile bilinen “Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Ali Rıza Sade Hoca Efendi” olarak tanınan 34 yaşındaki Alperen Sade’den başkası değildi.

Sade genç kadına Çekmeköy’deki evine götürüp tecavüz etti. İstismardan önce ise imam nikâhı kıydı. Sade, gece saat 01.00 sıralarında genç kadını bir AVM’ye yakın köprü altına bırakıp kaçtı. E. çalıştığı anaokuluna kadar yürüdü. Evini bulamayınca okulda sabahladı. Sabah okula gelen öğretmenler E.D.’nin ailesini arayarak haber verdi.

E.D. başından geçenleri kız kardeşine anlattı. Aile hemen emniyete başvurdu. E.D.’nin ifadesi sonrası polis, savcılık talimatı ile çalışmalarına hız verdi. Olaydan 10 gün sonra Alperen Sade gözaltına alındı.

“HAYIRSEVER BİR İNSAN OLDUĞUM İÇİN…”

Sade ilk ifadesinde sosyal tesise kahvaltı yapmak için gittiğini belirterek “E.D. yanıma gelerek elindeki sigarayı yakmak için ateş istedi. Sonra kendisi Tuzla’ya gitmek istedi. Hayırsever bir insan olduğum için onu Tuzla’da bulunan Palmiye Sosyal Tesisine götürdüm. Buranın kapalı olması sebebiyle giriş yapamadık. E.D. benim evime gelmek istedi. Ben de onu Çekmeköy’deki evime götürdüm. Herhangi bir zihinsel engeli olduğunu fark etmedim. Eve vardığımızda E.’ye bir kitap verdim. 2-3 saat kitap okudu. Eve gitmesini söyledim. Ama gitmedi. Kendisinin ısrarı üzerine E.’yi araç ile Neomarin AVM civarında bir yere gece vakti bıraktım” ifadelerini kullandı.

YAŞAMINA SON VERDİ

Alperen Sade çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. E.D. olaydan 15 gün, yani 23 Mart günü, Pendik’te, ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katında bulunan evlerinin yatak odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

3 YILDAN 26.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Alperen Sade hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen günlerde iddianame hazırlandı. İddianamede Sade’nin, E.D.’nin zekâ geriliğinden yararlanarak imam nikâhı kıydığına işaret edildi. İddianamede Sade’nin E.D.’yi istismar ettiği ve buna dayanamayan genç kadının intihar ettiği anlatıldı. Sade’nin “Cinsel amaçla tehdit kullanma suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından cezalandırılması istendi. Mağdurenin intiharına ilişkin soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü belirtildi. Sevk maddelerine göre Sade’nin 3 yıldan 26,5 yıla kadar hapsi istendi.

‘DERNEK’ İSMAİLAĞA BAĞLANTILI

Uzlet İlim Yayma Derneği şimdilerde tutuklu bulunan Alperen Sade (Ali Rıza Sade Hoca Efendi) tarafından 2020 yılında kuruldu. Edinilen bilgilere göre bu dernek halen faaliyetlerine devam ediyor. Alperen Sade’nin kurucu başkanı olduğu dernek çok sayıda çocuğa “eğitim” veriyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan bu dernek sık sık cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Kuran okutma programları düzenliyor.