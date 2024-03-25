Kaza, ifşa, dava, intihar... Skandallarla anılan Boeing'in CEO'su görevi bırakıyor

Boeing havacılık şirketinin CEO'su Dave Calhoun, şirkette yaşanan bir çok güvenlik skandalından ardından yıl sonu görevinden ayrılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:48
Kaza, ifşa, dava, intihar... Skandallarla anılan Boeing'in CEO'su görevi bırakıyor
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Boeing Ticari Uçaklar Depetmanı Başkanı Stan Deal, CEO Dave Calhoun'un emekliye ayrılacağını ve Stephanie Pope'un, ondan boşalan görevi devralacağını söyledi. 

Steve Mollenkopf ise yeni yönetim kurulu başkanı olarak atandı.

5 BİN METREDE KAPISI KOPMUŞTU...

Reuters'ta yer alan habere göre Calhoun, 5 Ocak'ta Alaska Havayollarına ait bir uçağın kapı tapasının, yerden yaklaşık 5 kilometre yükseklikte kopması olayından bu yana baskı altındaydı. 

Şirket ise o tarihten bu yana ağır bir mevzuat incelemesiyle karşı karşıya. ABD'li yetkililer, güvenlik ve kalite sorunlarını çözmeye çalışırken, şirketin üretimi kısıtlandı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçtiğimiz hafta, ABD'li havayolu şirketlerinin CEO'ları, Alaska Havayolları'na ait 737 MAX 9 tipi Boeing uçağında yaşanan kazayla ilgili endişelerini dile getirmek üzere Boeing yöneticileriyle görüşme talebinde bulunmuş ve söz konusu görüşmenin, "Calhoun liderliğindeki Boeing'in yarattığı büyük hayal kırıklığından" dolayı olduğunu belirtmişlerdi.

Uçaklarının yarattığı güvenlik krizi nedeniyle Boeing, 2024'ün ilk çeyreğinde beklenenden çok daha fazla para kaybetti.

Boeing üst düzey yetkilisi Brian West geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yıllardır uçağın fabrikadan çıkışına, doğru şekilde yapılmasından daha fazla önem verdik ve bunun değişmesi gerekiyor" dedi.

ÇALIŞANIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Öte yandan, 5 Şubat'ta patlayan kapı skandalından sonra, Boeing'in uçak güvenliği standartlarının ne kadar düştüğünü BBC'ye ifşa eden eski Boeing üst düzey çalışanı, 62 yaşıdaki John Barnett, şirkete açtığı davanın sonuçlamasından hemen önce, Güney Carolina'da, arabasında ölü bulundu.

Polis, Barnett'in ölümünü intihar olarak görüyor. Barnett'in ailesi ise davanın lehine çözümlemesine yakın, böyle bir şey yapmayacağını savunuyor.

Barnett'in avukatları Robert Turkewitz ve Brain Knowles, yaptıkları açıklamada, Barnett'in moralinin çok iyi olduğunu ve hayatının bu evresini geride bırakıp yoluna devam etmeyi dört gözle beklediğini belirtti. 

Avukatlar, "İntihar edeceğine dair herhangi bir belirti görmedik. Kimse buna inanamıyor" dedi.


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