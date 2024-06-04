Kazakistan, Taliban'ı terör listesinden çıkardı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan ile ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla Afganistan'daki Taliban rejimini terör listesinden çıkardıklarını söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin parlamento başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu.
Tokayev, Afganistan ile ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla Taliban rejimini terör listesinden çıkardıklarını söyledi.
Tokayev, “Kazakistan, modern Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini göz önünde bulundurarak ve bu rejimin uzun vadeli bir faktör olduğunu anlayarak Taliban rejimini terör listesinden çıkarmıştır” dedi.
Tokayev, mevcut aşamadaki stratejik görevlerden birinin Afganistan'ı bölgeler arası ilişkilere aktif olarak dahil etmek olduğunu söyledi.
Bu konuda KGAÖ ülkelerinin koordineli bir tutum sergilemesinin önemine dikkat çeken Tokayev, Kazakistan'ın, Almatı'da Orta Asya ve Afganistan için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik bir BM Bölgesel Merkezi kurulması yönündeki girişimine destek çağrısında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- 'O günden bugüne ne değişti?'
- 'Villaları gasp eden kim?'
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Reddediyoruz, geri çekin!'
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor