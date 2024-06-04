Kazakistan, Taliban'ı terör listesinden çıkardı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin parlamento başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu.

Tokayev, Afganistan ile ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla Taliban rejimini terör listesinden çıkardıklarını söyledi.

Tokayev, “Kazakistan, modern Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini göz önünde bulundurarak ve bu rejimin uzun vadeli bir faktör olduğunu anlayarak Taliban rejimini terör listesinden çıkarmıştır” dedi.

Tokayev, mevcut aşamadaki stratejik görevlerden birinin Afganistan'ı bölgeler arası ilişkilere aktif olarak dahil etmek olduğunu söyledi.

Bu konuda KGAÖ ülkelerinin koordineli bir tutum sergilemesinin önemine dikkat çeken Tokayev, Kazakistan'ın, Almatı'da Orta Asya ve Afganistan için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik bir BM Bölgesel Merkezi kurulması yönündeki girişimine destek çağrısında bulundu.