Sibirya nehirlerinde sel felaketi büyüyor: Kazakistan ve Rusya alarma geçti

Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:33

Güncelleme: 16.04.2024 - 15:33

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, selin vurduğu Petropavlovsk şehrini ziyaret etti. Yerel yöneticiler bölgeden 10,345 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tokayev, yaşananları "ulusal çapta bir felaket" olarak nitelendirerek önümüzdeki 10 günün kritik olacağını belirtti ve ülkenin yeniden inşası için adımların atıldığını söyledi.

Rusya'nın Kurgan bölgesinde, Tobol Nehri boyunca 300'den fazla ev ve yaklaşık 700 konut alanı su altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükseldiğini duyurdu. Kurgan şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor ve yaklaşık 1.500 kişi bu durumdan etkilenmiş durumda.

Tümen bölgesindeki Ishim kasabasında, Ishim Nehri'ndeki su seviyesindeki kritik artış nedeniyle halka acil tahliye çağrısı yapıldı. Bölge valisi, barajların patlama ihtimalinin arttığını belirterek, halkı güvenli bölgelere geçmeleri konusunda uyardı.

Son yılların en kötü sel felaketinin yaşandığı bölgede, büyük kar yağışlarının ardından gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle zaten suyla doymuş topraklar daha da sıkıntılı bir hale geldi. Pazartesi günü itibarıyla, eriyen kar suları dünyanın yedinci en büyük nehir sistemi olan tribütaryleri şişirerek 125.000'den fazla kişiyi evlerini terk etmeye zorladı.

Batı Kazakistan bölgesinde yetkililer, Ural Nehri boyunca 20 Nisan'da beklenen sel dalgasına karşı bazı yerleşim yerlerinin önleyici olarak tahliye edileceğini açıkladı. Ural Nehri, Kazakistan'ın petrol endüstrisi merkezi olan Atyrau bölgesine doğru akarak Hazar Denizi'ne dökülüyor.