Kazakistan’da bankaya giren silahlı saldırgan 7 kişiyi rehin aldı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 18:06

Güncelleme: 18.06.2023 - 18:06

Kazakistan’ın başkenti Astana’da silahlı saldırgan bir bankaya girdi. Astana Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın başkent Astana’nın merkezinde bir bankaya girerek içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Polis, banka çevresinde güvenlik önlemleri alarak, rehinelerin kurtarılması için operasyon başlattı.

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetjanov, operasyonun sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, polisin bankaya düzenlediği operasyon sırasında saldırganın polise ateş açtığı, polisin ise ses bombası kullandığını belirtti. Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Ahmetjanov, “Bankada 2 saatten fazla rehin tutulan 7 kişinin hepsi serbest bırakıldı. Rehin alan kişi gözaltına alındı” dedi.

Operasyon sırasında rehinelerin ve saldırganın zarar görmediğini belirten Ahmetjanov, saldırganın polisten belirli banka hesaplarına para aktarılmasını, akraba ve yakınlarına yardım etmelerini talep ettiğini söyledi.

