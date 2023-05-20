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Kadın kılığında soygun girişimi: 4 şüpheli tutuklandı!

Adana’da kadın kılığına girip tabanca ve pompalı tüfekle soygun yapmaya çalıştıkları kuyumcudan işyeri sahibinin çekmeceyi açmasıyla korkup kaçan 3 şüpheli ile onların kuryeliğini yapan bir şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:02
Kadın kılığında soygun girişimi: 4 şüpheli tutuklandı!
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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde Zafer A.’ya (26) ait kuyumcuda soygun girişimi yaşandı. 

KUYUMCU ÇEKMECEYİ AÇINCA KAÇTILAR

İddiaya göre, çarşaflı kadın kılığına giren 3 silahlı, motosikletle kuyumcunun önüne geldi. İşyeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 

5 GÖZALTI!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine yakın bir bölgeye minibüsle geldiğini, daha sonra aracın içinden çıkardıkları motosikletle kuyumcuya gittiklerini belirledi. Ekipler, teknik takip sonucu ilk olarak şüphelilerin soygun girişiminde bulunurken giydiği çarşafları boş bir araziye atılmış halde buldu. Ardından ekipler o bölgeye yakın bir sokakta kuyumcuya giren 3 şüphelinin yanı sıra minibüsü kullanan ve soygun planına katıldığı belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

"SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

Kuyumcuya çarşafla giren ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Bekir E. (19), İbrahim Y. (21) ve Yusuf Ö.’nün (18) ifadelerinde “Kuyumcuya girdiğimizde silah tutukluluk yaptı. Bunun üzerine panikleyip hemen kaçtık” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bekir E., İbrahim Y., Yusuf Ö., olayda minibüsü kullanan Ümit Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.C. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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