Kazakistan’da maden ocağında grizu patlaması: 5 kişi yaşamını yitirdi
Kazakistan’ın Karagandı eyaletindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Eyalet Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Şahtinsk kentinde yerel saatle 03.00 civarında “Arselor Mittal Temirtau” maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.
Olay anında yer altında bulunan 106 madenciden 5’i hayatını kaybetti. Yaralanan 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Kazinform Devlet Haber Ajansına konuşan maden şirketi yetkilisi Arman Kalıkov, patlamanın gaz drenaj kuyularını açarken ani bir metan salımı sonucunda meydana geldiğini bildirdi.
Kalıkov, patlama sonrası 101 kişinin yer altından çıkarıldığını ancak maden ocağının gövde kısmında kalan işçilerin hayatını kaybettiğini kaydetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Patlamayla ilgili “madencilik işlerinde güvenlik kurallarının ihlali” maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Tokayev, mesajında, hükümete patlamanın soruşturulması ve yaşamını yitirenlerin ailelerine gerekli yardımın sağlanması talimatı verdiğini belirtti.
Başbakan Alihan İsmailov da yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği “Arselor Mittal Temirtau” şirketinin daha önce güvenli çalışma ortamı yaratılması ve üretimin modernize edilmesi konusunda uyarıldığını vurgulayarak yetkili bakan başkanlığında hükümet komisyonu oluşturulduğunu söyledi.
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