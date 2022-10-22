TTK, Sayıştay'ın 'grizu' için uyardığı yıl 'başarı belgesi' vermiş!
41 işçinin yaşamını yitirdiği Bartın’daki maden ocağı için Sayıştay’ın “Grizu patlama riski artıyor” diye uyardığı yıl, TTK genel müdürünün üretim müdürü ile birlikte birçok kişiye “başarı belgesi” verdiği ortaya çıktı. Ocağın yöneticilerinin AKP teşkilatlarıyla yakınlığı da dikkat çekiyor.
Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 işçinin yaşamını yitirdiği ve 5 işçinin ağır yaralandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı kömür madeni yöneticilerinin, AKP teşkilatlarıyla yakınlığı dikkat çekiyor.
Facianın gerçekleştiği Amasra madeninin müdürü Cihat Özdemir’in sosyal medya paylaşımlarda AKP il ve ilçe teşkilatlarından övgüyle söz ettiği görülüyor.
(Amasra TTK Müessese Müdürü Cihat Özdemir, AKP’lilerle bu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.)
Özdemir 4 Şubat 2021 yılında AKP Bartın İl Başkanlığı’na yaptığı bir ziyareti de sosyal medyasından paylaştı. Özdemir, “Yeniden Ak Parti il başkanlığına seçilen Turan Kalaycı başkanımızı müessese müdür yardımcımız Süleyman Sırrı Bayraktar ile ziyaret ettik. Yeni dönemde kendilerine hayırlı çalışmalar diledik” ifadelerini kullandı. Özdemir’in Kalaycı ile ilgili “başkanımız” ifadelerini kullandı.
BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
Patlamanın gerçekleştiği Amasra Müessese Müdürlüğü’nde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu tarafından üretim müdürü Salih Atmaca’ya, Sayıştaş’ın grizu uyarısı yaptığı 2019’da “başarı belgesi” verilmesi ortaya çıktı.
Kazım Eroğlu tarafından başarı belgesi alan diğer isimler ise işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, elektro mekanik müdürü Mehmet Güneş, iş güvenliği ve eğitim şube müdürü Engin Pazar, elektro mekanik baş mühendisi Rafet Demir ile maden mühendisi Bağdat Mısırlı.
İŞÇİ SAYISI YETERSİZ
Kurum yöneticileri başarı belgeleriyle ödüllendirilirken TTK 2021 yılı faaliyet raporunda Amasra Müessesesi’nde işçi sayısının 818 kişi olarak programlandığı ancak 731’de kaldığı belirtildi.
İdari servislerde 15 istihdam planlanırken 16 istihdam gerçekleşti. Ana üretimde 539 işçi çalıştırılması planlanırken bu sayının da 510’da kaldığı öğrenildi.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Başsavcıya 'Peker telefonu' iddiası
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!