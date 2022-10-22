TTK, Sayıştay'ın 'grizu' için uyardığı yıl 'başarı belgesi' vermiş!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 işçinin yaşamını yitirdiği ve 5 işçinin ağır yaralandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı kömür madeni yöneticilerinin, AKP teşkilatlarıyla yakınlığı dikkat çekiyor.

Facianın gerçekleştiği Amasra madeninin müdürü Cihat Özdemir’in sosyal medya paylaşımlarda AKP il ve ilçe teşkilatlarından övgüyle söz ettiği görülüyor.

(Amasra TTK Müessese Müdürü Cihat Özdemir, AKP’lilerle bu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.)

Özdemir 4 Şubat 2021 yılında AKP Bartın İl Başkanlığı’na yaptığı bir ziyareti de sosyal medyasından paylaştı. Özdemir, “Yeniden Ak Parti il başkanlığına seçilen Turan Kalaycı başkanımızı müessese müdür yardımcımız Süleyman Sırrı Bayraktar ile ziyaret ettik. Yeni dönemde kendilerine hayırlı çalışmalar diledik” ifadelerini kullandı. Özdemir’in Kalaycı ile ilgili “başkanımız” ifadelerini kullandı.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Patlamanın gerçekleştiği Amasra Müessese Müdürlüğü’nde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu tarafından üretim müdürü Salih Atmaca’ya, Sayıştaş’ın grizu uyarısı yaptığı 2019’da “başarı belgesi” verilmesi ortaya çıktı.

Kazım Eroğlu tarafından başarı belgesi alan diğer isimler ise işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, elektro mekanik müdürü Mehmet Güneş, iş güvenliği ve eğitim şube müdürü Engin Pazar, elektro mekanik baş mühendisi Rafet Demir ile maden mühendisi Bağdat Mısırlı.

İŞÇİ SAYISI YETERSİZ

Kurum yöneticileri başarı belgeleriyle ödüllendirilirken TTK 2021 yılı faaliyet raporunda Amasra Müessesesi’nde işçi sayısının 818 kişi olarak programlandığı ancak 731’de kaldığı belirtildi.

İdari servislerde 15 istihdam planlanırken 16 istihdam gerçekleşti. Ana üretimde 539 işçi çalıştırılması planlanırken bu sayının da 510’da kaldığı öğrenildi.