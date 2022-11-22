Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi

22 Kasım 2022 Salı, 19:51

Astana'daki bir otelde TSİ ile 07.00'de başlayan görüşmeler, TSİ ile 18.30'da heyetlerin ikili ve üçlü toplantılarıyla sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, görüşmelerin ilk gününde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Rusya ve İran heyetleriyle ikili teknik toplantılar yaptı.

Daha sonra Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı düzenlendi.

19'uncusu düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerine, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

Görüşmelerde, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in yanı sıra gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

Taraflar, görüşmelerde, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo-ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.

Görüşmelerin sonuç bildirisi ise yarın yapılacak genel oturumda yayımlanacak.