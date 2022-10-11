Son Dakika: Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da görüşecek
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan başkenti Astana’da görüşeceğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Perşembe günü Astana'da görüşeceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Astana’da görüşeceğini ifade etti.
Kremlin'den yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Perşembe günü Astana'da görüşeceği belirtildi. Görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkiler ele alınacak.
ERDOĞAN "GEREK TELEFON GEREK ASYA TEMASIMIZ OLACAK" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 7 Ekim'de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Erdoğan görüşmeye ilişkin "Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak" demişti.
Video Haberler
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!