Son Dakika: Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da görüşecek

11 Ekim 2022 Salı, 14:08

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Astana’da görüşeceğini ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Perşembe günü Astana'da görüşeceği belirtildi. Görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkiler ele alınacak.

ERDOĞAN "GEREK TELEFON GEREK ASYA TEMASIMIZ OLACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 7 Ekim'de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan görüşmeye ilişkin "Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak" demişti.